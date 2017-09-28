В Новосибирске проверяют сообщения о "минировании" торговых центров и школ

НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Полиция в Новосибирске проверяет сообщения о "минировании" торговых центров, школ и других учреждений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.

В популярных группах в соцсетях утром в четверг горожане сообщают об эвакуации людей из-за звонков о заложенной бомбе из крупнейших торговых центров мегаполиса "Сан-Сити", Меги", "Галереи Новосибирск", "Сибирского молла", "Эдема" и других. Также эвакуированы учащиеся многих городских школ, администрация города Бердска и другие учреждения.

"Идут проверки поступивших сообщений", — сообщил представитель ГУМВД по Новосибирской области.