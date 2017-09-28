В суде рассказали детали судимости главы "Христианского государства"

КРАСНОЯРСК, 28 сен — РИА Новости. Лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин, задержанный за давление на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда", имеет судимость за убийство своей соседки в Норильске в 2002 году и разбой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Норильский городской суд приговорил Калинина к восьми годам лишения свободы согласно статьям об убийстве с отягчающими обстоятельствами, разбое с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере и о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

По данным крайсуда, в мае 2003 года Красноярский краевой суд приговорил Калинина к 8,5 года колонии строгого режима за убийство соседки и разбой, которое было совершено в Норильске в 2002 году.

"Согласно материалам дела, в июле 2002 года Калинин узнал, что у его соседки, хорошей приятельницы его матери, есть деньги, и сообщил это двум знакомым наркоманам. Сначала знакомые без него пытались попасть в квартиру — ломились в дверь, отключали свет, но женщина не открывала. Открыла только, когда постучал Калинин, так как его знала. Все трое ворвались, забрали 75 тысяч рублей, и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли. Задержали его в сентябре 2002 года. В мае 2003 осудили на 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, в июне приговор вступил в законную силу, отбывал в Норильске", — сказала Мишанина.

Она пояснила, что в январе 2003 года Калинин был еще и осужден на 2 года условно по статье за подделку документов.

"Во время отбывания наказания Калинин писал жалобу, что ему не доплачивают денег, северный коэффициент, которую оставили без удовлетворения", — добавила собеседница агентства.

Согласно судебным материалам, Калинин – уроженец города Грязи Липецкой области.

В настоящий момент Калинин и три его сподвижника по "Христианскому государству" арестованы по уголовным делам: лидеру вменяют статью "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения", а рядовым членам, в том числе брату Калинина, — поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.

Ранее организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь", не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах Учителю со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо. По словам Пескова, государство будет жестко реагировать на это.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме. Первый в России предпремьерный показ фильма прошел 11 сентября во Владивостоке. Всероссийская премьера намечена на 26 октября.