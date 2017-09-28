Пожар на территории ТЦ "Беркат" ликвидирован в Грозном

Пожар на центральном рынке Беркат в Грозном. Архивное фото

Пожар на центральном рынке Беркат в Грозном. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пожар площадью 400 квадратных метров ликвидирован на территории торгового центра "Беркат" в Грозном, сообщила пресс-служба ГУМЧС по республике.

Отмечается, что сообщение о пожаре на территории Республиканского торгового центра "Беркат" поступило 27 сентября в 23.10 (мск).

"Горел один модуль площадью 400 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. В 01.00 28 сентября пожар был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время проводится проливка и разбор конструкций. В тушении от МЧС было задействовано 97 человек и 15 единиц техники. Привлекались другие экстренные городские службы.