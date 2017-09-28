Рейс "ВИМ-Авиа" из Москвы приземлился в Благовещенске с опозданием на сутки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен — РИА Новости. Самолет "ВИМ-Авиа", задержавшийся почти на сутки, прилетел из столичного Внуково в Благовещенск, сообщил минтранс Приамурья в четверг.

Сначала авиаперевозчик отменил в среду рейс из Внуково в Благовещенск из-за малой загрузки самолета — на маршрут был поставлен Boeing вместимостью более 200 человек. После вмешательства губернатора Приамурья Александра Козлова во Внуково начали искать борт на замену. Когда новый самолет был найден, возникла проблема с топливом. Из-за долгов "ВИМ-Авиа" компания-заправщик не спешила заправить второй борт. Отправки в Благовещенск ждали 62 человека, в том числе дети. В результате пассажиров вывезли все же на Boeing 777-200. Самолет вылетел в среду в 20.01 (02.01 мск).

По информации аэропорта Благовещенска, в город прилетели 103 пассажира. Ранее губернатор Приамурья Александр Козлов сообщил, что тоже летит этим бортом, поменяв билет "Икара" на "ВИМ-Авиа".

"Вылет рейса НН-182 из Благовещенска в Москву запланирован на 21.00 (15.00 мск). Уважаемые пассажиры, если у вас приобретены билеты на ближайшие дни и есть возможность вылететь раньше, рекомендуем вам предпринять меры по вылету в Москву", — сообщается на сайте аэропорта Благовещенска.

Подчеркивается, что официальных данных по выполнению рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" по маршруту Москва — Благовещенск — Москва, запланированных с пятницы, от представителей авиаперевозчиков у аэропорта Благовещенска нет.

Во вторник минтранс Приамурья открыл "горячую линию" для пассажиров "ВИМ-Авиа". Также сообщалось, что компания "Икар" готова с 6 октября увеличить число рейсов по направлению Благовещенск — Москва, если ситуация с "ВИМ-Авиа" не изменится. Кроме того, власти Амурской области ведут переговоры и с "Уральскими авиалиниями".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса.