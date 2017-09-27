Опубликовано видео с места гибели актера из сериала "Физрук"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В сети появилось видео с места гибели актера Егора Клинаева из телесериала "Физрук". Ролик опубликован на YouTube.

Ранее СМИ сообщили о гибели Клинаева в результате ДТП на 24-м километре МКАД. Актер вышел из машины, чтобы спросить у попавших в аварию водителей, не нужна ли им помощь. В этот момент его сбила иномарка Honda Accord.

На кадрах с места аварии виден перевернутый автомобиль ВАЗ-2110 и разбитый Skoda Octavia. Сотрудники ГИБДД выставляют оцепление.

По факту ДТП заведено уголовное дело.

Егор Клинаев известен по роли Никиты Серебрянского в сериале "Физрук". Также он сыграл в таких проектах, как "Частное пионерское", "Чемпионы", "Власик. Тень Сталина", "Дельта", "Операция "Кукловод".