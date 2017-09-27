Варвара Караулова будет учиться на юриста, находясь в колонии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Осужденная за попытку примкнуть к террористической группировке "Исламское государство*" экс-студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова) в колонии будет учиться на юриста, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Она будет заочно учиться на юриста. Ей пришлют учебники и задания, дадут время на их выполнение", — сказал адвокат.

По его словам, такая практика уже давно распространена в российских колониях, и можно получить даже второе высшее.

"Пока она работает на производстве закройщицей — ей доверили острые предметы", — добавил Бадамшин.

Он отметил, что никаких конфликтов у его подзащитной нет, все сотрудники относятся к ней хорошо.

"Они понимают, что она за человек. Единственный вопрос при взгляде на нее — что она вообще здесь делает. У нее все нормально, насколько это слово вообще можно употреблять в ситуации, когда она находится в колонии", — сказал адвокат.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ. В марте Верховный суд РФ подтвердил 4,5-летний срок заключения Карауловой.

*Запрещенная в России террористическая организация