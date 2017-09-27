В Москве после ДТП, в котором погиб актер Клинаев, завели уголовное дело

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело по факту ДТП на Московской кольцевой автодороге, в котором погиб актер Егор Клинаев, рассказала РИА Новости представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее ряд СМИ сообщили о гибели Клинаева в ДТП на МКАД. По данным СМИ, он остановился, чтобы помочь участникам ДТП, в этот момент его сбила машина.

"Сотрудниками следственного подразделения УВД по ЮАО Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ по факту ДТП, произошедшего в среду около 3.30 на МКАД. В результате инцидента два человека пострадали и были направлены в медицинские учреждения, один человек погиб", — сказала Волк.

Егор Клинаев – восемнадцатилетний актер, наиболее известен по роли Никиты Серебрянского в сериале "Физрук". Также он сыграл в таких проектах, как "Частное пионерское", "Чемпионы", "Власик. Тень Сталина", "Дельта", "Операция "Кукловод".