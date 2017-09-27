Мосгорсуд оставил под арестом недвижимость экс-сенатора Пугачева

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным наложение ареста на девять объектов недвижимости по делу бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева, обвиняемого по делу о преднамеренном банкротстве кредитной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Басманный суд Москвы наложил обеспечительные меры на земельные участки, дома и нескольких нежилых построек в Московской области, принадлежащих Пугачеву. Данное имущество принадлежит ООО "Корпорация ОБЛГАЗ", но следствие полагает, что Пугачев является бенефициаром этого общества.

Арбитраж Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров виновными в совершении действий, приведших к банкротству Межпромбанка, в частности, в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек их к субсидиарной ответственности, обязав Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей, в том числе около 68,5 миллиарда рублей — солидарно с последним председателем правления Мариной Илларионовой и около 7,2 миллиарда рублей — солидарно с двумя другими экс-предправления Александром Диденко и Алексеем Злобиным.

Это рекордный в российской судебной практике размер привлечения топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по долгам компаний. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе определение арбитража Москвы. Верховный суд в январе 2016 года также поддержал нижестоящие суды. Высокий суд Англии и Уэльса в феврале 2016 года также признал и решил привести в исполнение определение о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности.

Арбитраж Москвы в ноябре 2010 года признал Межпромбанк, входивший на тот момент в тридцатку крупнейших российских банков, банкротом и открыл в нем конкурсное производство. По информации АСВ, размер установленной задолженности банком перед кредиторами по состоянию на 1 марта 2017 года составлял около 82,7 миллиарда рублей, за время конкурсного производства кредиторам было выплачено в сумме около 1,9 миллиарда рублей.