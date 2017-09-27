Ветеран "Альфы": обнаружение останков Умарова - поражение боевиков

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Обнаружение останков главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова ознаменовало окончательное поражение боевиков, "представлявших интересы" непризнанной "Чеченской республики Ичкерия", заявил РИА Новости в среду президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

В сентябре 2013 года появилась информация о ликвидации одного из главарей бандподполья на Северном Кавказе, лидера международной террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ) Доку Умарова. В апреле 2014 года ФСБ России официально подтвердила его ликвидацию. В среду, 27 сентября 2017 года, ФСБ сообщила, что в Ингушетии обнаружено захоронение Умарова.

"Если генетическая экспертиза 100-процентно подтверждает, что это действительно останки Доку Умарова, то можно сказать, что поставлена жирная точка всех бандитских дел, которые устраивали полевые командиры так называемой "республики Ичкерия" в ходе первой и второй чеченских войн и после них", — сказал Гончаров.

Говоря о том, почему останки Умарова были найдены лишь спустя четыре года после сообщений о его ликвидации, ветеран "Альфы" предположил, что рейды и бомбардировки, проводимые российскими силовиками против боевиков, могли затруднить поиск останков главаря бандподполья.

В то же время собеседник агентства призвал общественность подождать с окончательными выводами о ликвидации боевика до тех пор, пока не будут обнародованы результаты официальной генетической экспертизы.

"На моей памяти о смерти Умарова объявляли раз семь, но впоследствии эта информация не подтверждалась. Почему только сейчас нашли тела? Если экспертиза обнаружила отравляющие вещества в останках Умарова и его подельников, то значит, они действительно были отравлены, и это определенная заслуга спецслужб, которые этим занимались", — подытожил Гончаров.

Умаров участвовал в боях против российских войск в ходе первой и второй чеченских кампаний, был "бригадным генералом" боевиков. Влияние Умарова среди чеченских сепаратистов усилилось в середине 2000-х годов, в июне 2006 года он стал "президентом" непризнанной "Чеченской республики Ичкерия". Неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты в России: подрыв поезда Москва — Санкт-Петербург "Невский экспресс" в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010 году, взрыв в аэропорту Домодедово в 2011 году.