ФСБ подтвердила обнаружение тела Доку Умарова

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В горном районе Ингушетии нашли останки террориста Доку Умарова, убитого четыре года назад, и четырех бандитов из его окружения. Об этом сообщили в ФСБ.

Все они были уничтожены в ходе спецоперации в сентябре 2013 года. По данным СМИ, их доставили в Москву для проведения экспертизы.

"Переломный момент в борьбе с терроризмом"

Сообщения об обнаружении захоронения Умарова прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, ликвидация "террориста номер один" доказывает, что ни один бандит не сможет уйти от справедливого возмездия.

"Уничтожение Доку Умарова стало переломным моментом в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Международным террористам был сломан хребет, уверен, что международный терроризм никогда не поднимет голову в нашей республике, в нашем регионе", — написал чеченский лидер в своем канале Telegram.

"Террорист номер один"

Доку Умаров — чеченский террорист, бывший лидер запрещенный в России группировки "Имарат Кавказ", президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия.

Он родился 13 апреля 1963 года в селении Харсеной Шатойского района Чечено-Ингушской АССР. Рос, по его словам, в "интеллигентной семье". Окончил Грозненский нефтяной институт по специальности "инженер-строитель". После учебы работал на советских стройках.

В 1980-е был осужден за убийство. В 90-е стал коммерческим директором тюменской фирмы, в 1992 году вместе с сообщником убил двух человек, после чего уехал в Чечню. В 1994 году возглавил один из отрядов боевиков.

После гибели Шамиля Басаева в 2006 году его стали называть "террористом номер один" в России.

В 2010 году он был включен США в список международных террористов, в 2011 году стал одним из 10 самых разыскиваемых преступников мира.

Умаров причастен к ряду крупных терактов на территории Российской Федерации. В 2009 году он взял на себя ответственность за подрыв скоростного поезда "Невский экспресс", следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. В результате этого теракта погибли 28 человек, еще не менее 123 получили ранения.

Он также причастен к двум взрывам в московском метро, произошедшим в марте 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры", и к теракту в аэропорту Домодедово в январе 2011-го.

СМИ многократно сообщали о его гибели, но до 2014 года эта информация не подтверждалась.

О смерти Умарова в апреле 2014 года сообщил директор ФСБ Александр Бортников. Рамзан Кадыров заявлял, что главарь террористов "давно мертв", еще в декабре 2013 года.