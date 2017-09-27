Суд намерен допросить главу УФНС по Кировской области по делу Белых

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресненский суд Москвы планирует допросить руководителя управления ФНС по Кировской области Светлану Чарушину по делу в отношении экс-губернатора Никиты Белых о взятках, сообщил РИА Новости адвокат Белых Андрей Грохотов.

В марте 2014 года Чарушина была назначена руководителем УФНС по Кировской области. В среду Белых заявил, что считает абсурдом обвинение в угрозах предпринимателям налоговыми проверками, поскольку, по его словам, он был против назначения Чарушиной и конфликтовал с ней, в частности, считал, что она своей политикой отпугивает инвесторов. Как отметил экс-губернатор, об их конфликтных отношениях "все знали".

"Чарушина давала показания по делу на стадии следствия, она есть в списке лиц, заявленных в качестве свидетеля. Она в своих показаниях отрицает, что Белых от нее что-то требовал, но об этом рано говорить, необходимо дождаться ее прихода в суд", — сказал агентству адвокат.

По словам Грохотова, обвинение все время говорит, что "губернатор постоянно обсуждал с предпринимателем Юрием Зудхаймером вопрос об уменьшении налоговых проверок и склонял руководителя налоговой службы к прекращению этих проверок и недопущению впредь".

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Вскоре после задержания он был снят с должности губернатора в связи с утратой доверия.