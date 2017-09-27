Дело о хищении денег пассажиров "ВИМ-Авиа" передали в СК

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Уголовное дело о хищении денег пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" по поручению Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК РФ, сообщила журналистам в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, "для обеспечения оперативности и полноты расследования" дело передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Расследование продолжается.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты авиакомпании пока продолжаются.