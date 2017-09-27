Дело об аварии с участием автобуса на Кубани передано в СК

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

КРАСНОДАР, 27 сен — РИА Новости. Уголовное дело о ДТП на Кубани с участием экскурсионного автобуса, в результате которого погибли шесть человек, передали следователям для дальнейшей работы, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" на территории города Горячий Ключ Краснодарского края. В результате ДТП шесть человек погибли, еще 19 находятся на лечении в больницах региона. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулем. По данным МВД, он погиб на месте.

"Учитывая, что пострадало много людей, а само происшествие вызвало общественный резонанс, перед надзорным ведомством был инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции. В настоящее время оно передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Краснодарскому краю", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следственное управление планирует провести комплекс мер для установления всех обстоятельств произошедшего, уточнить тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавших.

"Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса", – добавили в СК.