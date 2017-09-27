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Происшествия

Суд на Кубани взыскал с супруги Цапка 120 миллионов рублей

15:2927.09.2017
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© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний. Архивное фотоВ зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda

КРАСНОДАР, 27 сен — РИА Новости. Суд взыскал с матери главаря кущевской банды Надежды Цапок 120 миллионов рублей в пользу потерпевших, заявил РИА Новости директор юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян, защищающий интересы потерпевших.

Задержанный. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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"(Во вторник) 26 сентября 2017 года судьей Кутченко Октябрьского районного суда Краснодара удовлетворено заявление представителей потерпевших об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах Цапок Надежды Алексеевны – матери главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка", — сказал собеседник агентства. Подтверждением со стороны суда РИА Новости пока не располагает.

По словам юриста, представители интересов потерпевших с момента возбуждения уголовного дела в отношении кущевских бандитов просили суд взыскать около 300 миллионов рублей, арестованных еще в 2010 году для обеспечения требований потерпевших.

​Восканян отметил, что определение суда об обращении взыскания средств, находящихся на счетах Надежды Цапок, сразу после выдачи будет направлено в банки для немедленного исполнения. "Ввиду недостаточности денежных средств на счетах Цапок Надежды Алексеевны для удовлетворения всех требований потерпевших, специалисты юридической компании "Центр Правосудия" продолжат работу по обращению взыскания на денежные средства Кущевской ОПГ, хранящиеся на счетах иных родственников главаря ОПГ Сергея Цапка, в том числе его супруги Цапок Анжелы-Марии", — добавил юрист.

Прокурор Краснодарского края, назначенный Советом Федерации РФ заместителем генерального прокурора РФ, Леонид Коржинек на заседании Совета Федерации РФ. 16 ноября 2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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​Он напомнил, что на счетах Анжелы-Марии Цапок с 2010 года арестованы более 6 миллионов долларов. По его словам, до настоящего времени "ни один из пострадавших от рук Сергея Цапка и его бандитов не получил от семьи Цапок ни копейки в счет компенсации причиненного имущественного и морального вреда".

Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Приговор банде Цапка вступил в законную силу.

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