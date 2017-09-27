Под Тверью безбилетник выпал из электрички, пытаясь сбежать от охранников

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мужчина, пытавшийся сбежать от охранников электропоезда "Вышний Волочок — Тверь", выпал из электрички и погиб в районе платформы "Санаторий" Октябрьской железной дороги в Тверской области, сообщает Московское следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, в среду к мужчине, ехавшему без билета, подошли контролеры и попросили предъявить проездной документ, он оскорбил контролеров, после чего те вызвали сотрудников охраны электропоезда. Прибывшие охранники тоже попросили мужчину предъявить билет, но он отказался, лег на пассажирское сиденье и стал отбиваться от сотрудников охраны ногами.

"При попытке одного из охранников пресечь противоправные действия правонарушителя последний вырвался и побежал по подвижному составу в направлении головного вагона. В районе платформы "Санаторий" мужчина, находясь в межвагонном пространстве, вылез через резиновое суфле на внешнюю часть сцепки вагонов и, не удержавшись, упал на железнодорожную насыпь", — говорится в сообщении.

По данным СК, мужчина погиб. Следствие установило, что он был неоднократно судим и накануне происшествия привлекался к административной ответственности. Идет доследственная проверка.