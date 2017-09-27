В Сургуте ребенок погиб из-за упавшего на него телевизора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сен — РИА Новости. Следователи в Сургуте устанавливают обстоятельства смерти ребенка, на которого с тумбы рухнул телевизор, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
"По данному факту… проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в ведомстве.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что погибший ребенок проживал в квартире с бабушкой, которая, как предполагается, является гражданкой иностранного государства.