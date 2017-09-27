Сибирские охотники застрелили зашедшего во двор сельской школы медведя

КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Охотникам пришлось застрелить медведя, который во вторник вечером разгуливал по селу в Енисейском районе Красноярского края, а позже пришел на территорию школы, сообщил РИА Новости начальник управления пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его данным, вечером жители село Погадаево сообщили, что по улицам ходит крупный взрослый медведь, которого также видели на территории школы.

"Полицейские вместе с охотниками выехали на место. К тому времени медведь ушел в лес. Его искали ночь, нашли на кромке лесополосы на окраине села. Зверь представлял серьезную угрозу для жителей. Охотникам пришлось ликвидировать животное", — сказал Юрченко.

Это второй за неделю выход медведей к людям. В субботу на Таймыре взрослый зверь утащил и убил ребенка.