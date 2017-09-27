СМИ сообщили об аресте экс-главы СУ-155 по новому уголовному делу

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший гендиректор строительной компании СУ-155 Александр Мещеряков арестован в Москве, он обвиняется в хищении средств дольщиков, купивших квартиры в домах, построенных без необходимых по закону документов, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

"Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд арестовал бывшего гендиректора одной из крупнейших строительных компаний СУ-155 Александра Мещерякова. Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве. По данным "Ъ", МВД считает его причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых СУ-155 не оформляла необходимую документацию, включая даже разрешение на само строительство", — пишет издание.

Информацию о том, что бизнесмен находится под стражей, газете подтвердила его адвокат, отказавшись раскрывать подробности дела. В полиции также воздержались от комментариев.

"Коммерсант" напоминает, что это уже второе уголовное дело, фигурантом которого является Мещеряков. Два года назад его подозревали в уклонении от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 миллиона рублей. Следствие считало, что неуплаченные налоги топ-менеджер "использовал в личных интересах", включая выдачу займов подконтрольным организациям, "покупку векселей и иных ценных бумаг", отмечает газета. Тем не менее, после погашения налоговых претензий расследование было прекращено.

"По данным источников "Ъ", на этот раз обвинение, выдвинутое в отношении гендиректора СУ-155, связано с незавершенными московскими проектами компании. Как ранее уже сообщал "Ъ", на шести площадках, выделенных СУ-155 в столице, квартиры продавались без оформления необходимой документации. У компании отсутствовали разрешения на строительство, оформление права собственности на земельные участки, а при продажах квартир, по словам одного из собеседников "Ъ", в СУ-155 применялись 19 разных договоров, ни один из которых не подпадал под действующий ФЗ №214 о защите дольщиков", — пишет издание.