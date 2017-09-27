Аэропорт в Анадыре приостановил обслуживание рейсов "ВИМ-Авиа"

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Аэропорт Анадыря приостановил обслуживание рейсов "ВИМ-Авиа" из-за долга, превышающего 7,5 миллиона рублей, сообщил в среду РИА Новости директор аэроузла Олег Дикий.

"Это связано с теми обязательствам, которые авиакомпания не выполняет перед аэропортом. У нас в договоре прописано о необходимости предоплаты при обслуживании рейсов "ВИМ-Авиа". При этом долг АК уже превышает 7,5 миллиона рублей. Поэтому было принято решение о приостановке обслуживания рейсов", — сказал собеседник.

По его словам, телеграмма с этой информацией была направлена в АК. "Мы попросили погасить задолженность хотя бы частично или прокомментировать ситуацию, однако ответа пока не получили", — отметил Дикий.

Он добавил, что в 00.25 местного времени среды из Москвы прибыл борт "ВИМ-Авиа" с более чем шестичасовой задержкой. На самолете было 160 пассажиров, хотя билетов продано 220. Часть пассажиров осталась в Москве, так как АК предупредила о том, что рейс переносится на следующий день.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".