Рейс "ВИМ-Авиа" Москва-Благовещенск задержан на 12,5 часа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен — РИА Новости. Рейс "ВИМ-Авиа" направлением Москва – Благовещенск — Москва задержан на 12,5 часа, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта Благовещенска.

"Компания ("ВИМ-Авиа") сообщила, что борт из Внуково прибудет в Благовещенск не в 8.00 (2.00 мск), а в 20.30 (14.30 мск), задержится и обратный вылет из Благовещенска в Москву",- сообщили агентству в справочной аэропорта.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".

Во вторник минтранс Приамурья открыл горячую линию для пассажиров "ВИМ-Авиа", также сообщалось, что компания "Икар" готова с 6 октября увеличить число рейсов по направлению Благовещенск — Москва, если ситуация с "ВИМ-Авиа" не изменится, власти Амурской области ведут переговоры и с "Уральскими авиалиниями".