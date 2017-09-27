В центре Москвы тушат пожар

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спасатели тушат пожар в здании в центре Москвы по адресу Большая Садовая, дом 16; в данный момент огонь локализован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

По данному адресу находится театр имени Моссовета.

"Двадцать седьмого сентября в 00:46 поступило сообщение о загорании по адресу: улица Большая Садовая, дом 16. В 1 час 32 минуты пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Согласно информации ГУ МЧС, горело одноэтажное здание на площади около 150 квадратных метров.