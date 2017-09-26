В Москве обезвредили мощную немецкую авиабомбу времен войны

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сотрудники центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России обезвредили в Москве немецкую фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны, в которой была почти 1 тонна взрывчатого вещества, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня, 26 сентября, сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" провели уникальную операцию по обезвреживанию немецкой фугасной авиационной бомбы "SC-1800" времён Великой Отечественной войны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 12.20 на пульт оперативного дежурного Центра "Лидер" поступил сигнал об обнаружении авиабомбы. Авиационный боеприпас был обнаружен в Хорошевском районе Москвы, на территории нового жилого комплекса. Ее раскопали рабочие в строительном котловане на улице Полины Осипенко, дом 6. На место происшествия незамедлительно выехал пиротехнический расчет из 6 человек. Возглавил группу по разминированию начальник Центра полковник Анатолий Саввин.

"Рабочих эвакуировали. Вокруг стройки было выставлено оцепление. Приближаться к ней было запрещено. Боеприпас представляет большую опасность. Количество взрывчатого вещества 1100 килограмм, а возможная дальность разлета осколков при инициировании составляет до 1800 метров", — заявили в МЧС.

"Смертельные находки", пролежавшие десятки лет в земле, подвергались длительное время коррозии. Вследствие разрушения всех боевых частей взрывателей в любой момент мог произойти взрыв, сообщили в ведомстве.

"Вследствие обнаружения боеприпаса вблизи жилых зданий и сооружений было принято решение о транспортировке авиабомбы. Опасная находка была вывезена специалистами Центра для ликвидации на специальный полигон", — рассказали в ведомстве. Во время транспортировки боеприпаса сопровождающие сотрудниками ДПС перекрывали движение на нескольких улицах Москвы.