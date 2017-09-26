СК проверяет информацию о "минировании" кинотеатров и ТЦ в Москве

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о "минировании" 14 кинотеатров и четырех торговых центров в различных районах Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
5.6%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.9%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.0%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.5%Ничего не слышал(а) об эвакуации
По его словам, также поступили угрозы в отношении четырех столичных ТЦ.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.