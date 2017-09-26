СК проверяет информацию о "минировании" кинотеатров и ТЦ в Москве

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (164)

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о "минировании" 14 кинотеатров и четырех торговых центров в различных районах Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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"Поступила информация об угрозе взрывов и эвакуации людей из 14 кинотеатров, в том числе из кинотеатров "Березка", "Баку", "Пионер", "Факел", "Высота", "Солнцево" и киноклуба "Эльдар", — сказал собеседник агентства.

По его словам, также поступили угрозы в отношении четырех столичных ТЦ.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.