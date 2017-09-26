Власти Кубани ответили на слухи "о поставках мяса каннибалами"

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Любая продукция животного происхождения, в том числе в общепите, обязана сопровождаться ветеринарными документами; специалист по закупке сырья на предприятии общественного питания легко отличит мясо домашних животных от любого другого, сообщили РИА Новости в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
"Любая продукция животного происхождения, в том числе используемая как сырье для производства блюд в предприятиях общественного питания, обязана сопровождаться ветеринарными документами. Товарные накладные, в которых зафиксированы все перемещения как сырья, так и готовой продукции, должны храниться на предприятии 25 лет", — отметили в ведомстве.
Представитель департамента добавил, что поставка или приобретение продукции животного происхождения без сопроводительных документов влечет наложение административных штрафов: для юрлиц штрафы составляют от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 20 тысяч рублей.
В понедельник СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщило, что следователи задержали супружескую пару, проживавшую в общежитии Краснодарского авиационного училища, по подозрению в расчленении человека и возможной причастности к другим преступлениям. В СМИ и соцсетях распространилась информация о супружеской паре каннибалов из Краснодара, якобы похищавших и убивавших людей – не менее 30 человек с 1999 года.