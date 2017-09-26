Власти Кубани ответили на слухи "о поставках мяса каннибалами"

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Любая продукция животного происхождения, в том числе в общепите, обязана сопровождаться ветеринарными документами; специалист по закупке сырья на предприятии общественного питания легко отличит мясо домашних животных от любого другого, сообщили РИА Новости в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Ранее в СМИ и соцсетях стали распространяться слухи о том, что "краснодарские каннибалы могли поставлять мясо" в заведения общепита региона.

"Любая продукция животного происхождения, в том числе используемая как сырье для производства блюд в предприятиях общественного питания, обязана сопровождаться ветеринарными документами. Товарные накладные, в которых зафиксированы все перемещения как сырья, так и готовой продукции, должны храниться на предприятии 25 лет", — отметили в ведомстве.

Представитель департамента добавил, что поставка или приобретение продукции животного происхождения без сопроводительных документов влечет наложение административных штрафов: для юрлиц штрафы составляют от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 20 тысяч рублей.

"Кроме того, любой повар или специалист по закупке сырья на предприятии общественного питания легко отличит мясо домашних животных от любого другого. При этом закупки сырья, как правило, осуществляются на рынках либо в предприятиях оптовой торговли, где в обязательном порядке проводится ветеринарный контроль", — пояснил собеседник.

В понедельник СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщило, что следователи задержали супружескую пару, проживавшую в общежитии Краснодарского авиационного училища, по подозрению в расчленении человека и возможной причастности к другим преступлениям. В СМИ и соцсетях распространилась информация о супружеской паре каннибалов из Краснодара, якобы похищавших и убивавших людей – не менее 30 человек с 1999 года.