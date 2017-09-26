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Происшествия

В Москве суд продлил арест Шакро Молодого и его соратников на полгода

18:4626.09.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗахарий Калашов в зале суда города Москвы. Архивное фотоЗахарий Калашов в зале суда города Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Никулинский суд Москвы до 15 марта продлил арест вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), Андрея Кочуйкова (Итальянец) и других фигурантов дела о вымогательстве, сообщил РИА Новости адвокат фигуранта дела.

"Суд продлил арест моему подзащитному Кочуйкову и другим фигурантам до 15 марта", — сказал адвокат Евгений Устин.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Источник: ФСБ сняла обвинения с экс-полицейского по делу Шакро Молодого
Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходит 14 человек: двое попали под суд посмертно (они были убиты в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и Итальянца, содержатся в СИЗО, а экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова, содержится под домашним арестом.

Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства — в одном потерпевшей стороной является Жанна Ким, в другом предприниматель Лев Гарамов. Объединяет их, по версии следствия, то, что действовали они под началом вора в законе Шакро Молодого.

Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.

Рассмотрение дела о подкупе Шакро Молодым офицеров СК РФ. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин
Суд выпустил из СИЗО фигуранта по делу о подкупе Шакро Молодым офицеров СК
Помимо Калашова и Андрея Кочуйкова (Итальянец), который, по версии следствия, по просьбе Шакро приехал в указанный ресторан, по делу о вымогательстве проходят экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, устроившийся на работу в ЧОП Итальянца, а также ряд строителей, который приехали на встречу в ресторан с требованием выплатить им зарплату за работу.

После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух охранников Итальянца. В отношении трех полицейских, которые, по версии следствия, не предотвратили перестрелку (их дело уже слушается в суде).

Спецназ в шикарном интерьере: как задержали "вора в законе" Шакро Молодого
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкЗахарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкНапомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Напомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Дом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПосле убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
После убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПри задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
При задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Дом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
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В вымогательстве о бизнесмена Гарамова обвиняется вице-президент "Союза десантников России" Батыр Бекмурадов, являющийся, по данным следствия, фактическим руководителем охраняевшего Шакро ЧОП "Защитник". А также замдиректора данного ЧОПа бывший сотрудник ФСО России Александр Голубев, охранники Алексей Максимов, Вадим Прохоров, Зелимхан Патиев и Ян Сорокин. Они были арестованы в прошлом году.

Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ обвинила их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.

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