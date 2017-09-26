Спасатели ищут пилота самолета, упавшего в реку под Костромой

ВОРОНЕЖ, 26 сен — РИА Новости. Спасатели ищут пилота самодельного легкомоторного самолета, который во вторник днем упал в реку в Нерехтском районе Костромской области, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС региона.

Ранее сообщалось, что одноместный легкомоторный самолёт упал в реку Кешка в районе дамбы села Татарское. По данным источника в экстренных службах региона, пилот погиб.

"Самолет самодельный, одноместный, легкомоторный. Пилота не нашли. На месте работает личный состав Нерехотского пожарно-спасательного гарнизона, опергруппа ГУМЧС области, спасатели службы спасения ГО ЧС области. Также на месте представители администрации района. Ведутся поиски", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к месту происшествия выехали водолазы, которые будут поднимать самолет.