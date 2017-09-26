Столичный главк МВД поможет семье погибшего на Новом Арбате инспектора

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Руководство ГУМВД по Москве поможет семье погибшего в ДТП на Новом Арбате сотрудника ГИБДД, сообщает во вторник сайт столичного главка полиции.
"Руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Грачева. Его семье будет оказана вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.
Сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, рассказали РИА Новости, что Mercedes стоит на балансе Федеральной службы безопасности. Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.