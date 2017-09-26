Столичный главк МВД поможет семье погибшего на Новом Арбате инспектора

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Руководство ГУМВД по Москве поможет семье погибшего в ДТП на Новом Арбате сотрудника ГИБДД, сообщает во вторник сайт столичного главка полиции.

ДТП произошло накануне вечером на Новом Арбате, сотрудник ДПС, на которого совершил наезд Mercedes, погиб. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, автомобиль имеет ведомственную серию номеров "АМР".

"Руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Грачева. Его семье будет оказана вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

По информации МВД, трагически погибший инспектор ДПС — лейтенант полиции 2-го Спецполка ДПС ГИБДД Сергей Грачев. Из госнаград лейтенант имеет медаль "За отличие в службе" III степени. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, рассказали РИА Новости, что Mercedes стоит на балансе Федеральной службы безопасности. Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.