Тиньков отозвал иски против кемеровских блогеров

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банкир Олег Тиньков и "Тинькофф банк" подали заявления об отказе по всем возбужденным искам против блогеров Youtube-канала Nemagia, сообщил РИА Новости представитель банка.
Накануне Тиньков в интервью Youtube-блогеру Амирану Сардарову пообещал, что во вторник (26 сентября) отзовет все претензии к Печерскому и Псковитину. По его словам, речь идет о заявлениях как по административным, так и по уголовным делам (о клевете).
"И Олег, и банк подготовили и подали заявления об отказе по возбужденным гражданско-правовым и уголовному делам. После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены", — сказал представитель "Тинькофф банка".
Представитель Центрального районного суда города Кемерово ранее во вторник сообщил РИА Новости, что пока информации об отзыве иска у суда нет и любые дальнейшие действия по этому делу озвучат на судебном заседании 9 октября.