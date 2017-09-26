Директора завода в Нижнем Тагиле будут судить за невыплату зарплат

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело на директора нижнетагильского завода, обвиняемого в невыплате зарплат рабочим и мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.
"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сособственника ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий"… Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил для рассмотрения по существу", — заявил Куренной.
Мужчина обвиняется по статьям УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере", "полная невыплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации", "сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере".
Кроме того, по данным правоохранителей, с декабря 2015 года по январь 2017 года директор завода несколько месяцев не платил зарплату сотрудникам, имея возможность погасить долг. В октябре 2016 года-январе 2017 года, зная о долге по налогам на сумму свыше 5,3 миллиона рублей по состоянию на 1 октября 2016 года и свыше 6 миллионов рублей по состоянию на 24 января 2017 года, ничего не сделал для его погашения, считает следствие, отмечая, что, среди прочего, он скрыл деньги завода на сумму свыше 4,9 миллиона рублей.