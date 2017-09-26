Директора завода в Нижнем Тагиле будут судить за невыплату зарплат

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело на директора нижнетагильского завода, обвиняемого в невыплате зарплат рабочим и мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, в июле рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сособственника ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий"… Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил для рассмотрения по существу", — заявил Куренной.

Мужчина обвиняется по статьям УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере", "полная невыплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации", "сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере".

Следствие считает, что с апреля 2013 по июль 2015 года директор Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий и собственник 50% акций завода обманул совладельца и заключил фиктивные договоры поставки товара с подконтрольным предприятием "УралЭнергоМаш". По данным следствия, обвиняемый также давал указания главному бухгалтеру предприятия о принятии к учету документов, составленных от имени "УралЭнергоМаш", и о денежном переводе на счет предприятия. Фактически "УралЭнергоМаш" товары по договору не поставляло, и обвиняемый таким образом вывел свыше 22,9 миллионов рублей в счет их оплаты, отмечает следствие.

Кроме того, по данным правоохранителей, с декабря 2015 года по январь 2017 года директор завода несколько месяцев не платил зарплату сотрудникам, имея возможность погасить долг. В октябре 2016 года-январе 2017 года, зная о долге по налогам на сумму свыше 5,3 миллиона рублей по состоянию на 1 октября 2016 года и свыше 6 миллионов рублей по состоянию на 24 января 2017 года, ничего не сделал для его погашения, считает следствие, отмечая, что, среди прочего, он скрыл деньги завода на сумму свыше 4,9 миллиона рублей.