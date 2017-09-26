Песков заявил, что ДТП с Mercedes - это не вопрос администрации президента

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. ДТП с участием Mercedes с номерами "АМР", в результате которого погиб сотрудник ДПС на Новом Арбате, не относится к вопросам администрации президента РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ДТП произошло накануне вечером на Новом Арбате, сотрудник ДПС погиб. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, автомобиль имеет ведомственную серию номеров "АМР".

Песков заявил, что в Кремле, безусловно, обратили внимание на эту новость, наряду с остальными.

"Но еще раз повторяю: это не вопрос администрации президента", — сказал он.

Сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, рассказали РИА Новости, что Mercedes стоит на балансе Федеральной службы безопасности. Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.