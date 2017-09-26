Прокурор рассказал о бильярдной игре и намеках Улюкаева о взятке

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. В бильярд на саммите БРИКС в Гоа в октябре 2016 года играли глава "Роснефти" Игорь Сечин и президент ВТБ Андрей Костин, а Алексей Улюкаев наблюдал за их игрой, заявил прокурор в суде.

Именно во время этой игры Улюкаев, по мнению следствия, показал Сечину "два пальца", что обвинение расценивает как намек на взятку в 2 миллиона долларов.

На заседании во вторник представитель обвинения огласил описание видеозаписи, на которой Сечин и Костин играют в бильярд. На вопрос журналиста Костин в шутку отвечает, что они играют "на нефтяные вышки".

"В левой части кадра запечатлен Улюкаев, который следит за игрой", — отметил прокурор.

Сама видеозапись продемонстрирована не была, только описание.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Вину бывший глава Минэкономразвития не признает, считая произошедшее провокацией.