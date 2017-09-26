Опись взятки по делу Улюкаева заняла 60 страниц

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Список описанных купюр по делу бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, занимает 60 страниц, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.

На заседании во вторник были оглашены письменные материалы дела, никто из свидетелей в суд не явился. Рассмотрение дела продолжится 2 октября.

Всего обвинение зачитало материалы из пяти томов уголовного дела. В частности, это были протоколы осмотра места происшествия, осмотра вещественного доказательства (сумки с деньгами), материалы СМИ, а также переписка министерства и "Роснефти" с правительством по поводу приватизации "Башнефти".

"Осмотр произведен в дневное время при пасмурной погоде в условиях смешанного освещения. Следователь осмотрел сумку, 180 пачек 100-долларовых купюр, завернутых в полиэтилен", — зачитал документ прокурор.

Он добавил, что еще 20 пачек не были завернуты в полиэтилен, их обработали спецраствором, который должен был оставить следы на руках того, кто получал взятку.

В протоколе осмотра денег, отметил гособвинитель, есть ошибки — некоторые купюры перечислены дважды. "В табличном виде приведены серии и номера указанных купюр", — сказал он.

Список купюр занимает 60 страниц.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>