ФСБ опровергла данные СМИ об организаторах звонков о "минировании"

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. ФСБ России опровергла сообщения ряда СМИ об установлении организатора волны анонимных звонков об угрозе взрывов, из-за которых более чем в 100 городах эвакуированы сотни тысяч человек.

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По утверждению прессы, этим человеком оказался уроженец Ставропольского края, который, по информации СМИ, ранее якобы воевал в Сирии на стороне запрещенной террористической организации "Исламское государство" *.

"Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла, и она на совести тех изданий, которые её тиражируют", — заявили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ во вторник.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Источник в правоохранительных органах заявлял агентству, что звонки с угрозами о "минировании" по России, действительно, инициировали люди, связанные с ИГ*. По его словам, уже установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. Более подробная информация об подозреваемых не сообщалась.

*Террористическая организация, запрещенная в России