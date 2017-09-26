На западе Подмосковья загорелся закрытый мусорный полигон "Аннино"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Возгорание произошло на закрытом мусорном полигоне в Рузском городском округе Подмосковья, сообщили РИА Новости в администрации округа.
В администрации отметили, что необходимо засыпать полигон слоем земли около 1-1,5 метров толщиной. Для этого выбран карьер неподалеку от полигона.
"Пожарные расчеты туда выезжают три раза в день, пытаются проливать водой, что само по себе неэффективно… Принято решение главой округа об особом режиме противопожарной ситуации именно на этом полигоне, чтобы иметь возможность срочно завозить грунт для консервации", — добавили в администрации, отметив, что превышения предельно допустимых норм опасных веществ там не обнаружено.