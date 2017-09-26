Суд продолжит рассматривать дело Улюкаева 2 октября

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 2 октября продолжит рассматривать дело экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На заседании были оглашены письменные материалы дела, никто из свидетелей во вторник в суд не явился.

Свои доказательства на следующем заседании суду продолжит представлять сторона обвинения. Всего у нее заявлены 30 свидетелей, ранее суд уже допросил водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова, гендиректора "ВЭБ Капитала", топ-менеджера "Роснефти" и некоторых других.

В списке гособвинителей также значатся глава "Роснефти" Игорь Сечин и первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер. Даты их возможного вызова в суд неизвестны.

В свою очередь защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им отказал.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".