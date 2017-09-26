Авария с Mercedes на Арбате попала на видео

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московская полиция изучает запись с камер видеонаблюдения, запечатлевших момент смертельного наезда Mercedes с номерами "АМР" на сотрудника ДПС на Новом Арбате, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло накануне вечером на Новом Арбате, сотрудник ДПС погиб. По информации источника агентства, автомобиль имеет ведомственную серию номеров "АМР".

"Сейчас изучаются видеозаписи с камер видеонаблюдения", — сказал источник.

Между тем сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, рассказали РИА Новости, что сбивший сотрудника Mercedes стоит на балансе Федеральной службы безопасности.

Официальным комментарием правоохранительных органов по поводу этих данных агентство пока не располагает.