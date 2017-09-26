СК: в Туве ребенок умер от ожогов, которые мать лечила полмесяца облепихой

КРАСНОЯРСК, 26 сен — РИА Новости. Маленькая девочка в Туве скончалась в больнице от полученных в бане обширных ожогов тела, которые мать в течение двух недель не показывала врачам, а лечила маслом облепихи, сообщает во вторник СУСК республики, уточняя, что инцидент произошел в августе.

По версии следствия, вечером 9 августа в бане частного дома села Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района, мать по неосторожности облила полуторагодовалую дочь кипятком, причинив ей термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 3 степени, общей площадью 60%. После чего женщина в течение недели, "не обращаясь в медицинские учреждения, самостоятельно лечила малолетнюю дочь путем втирания в места ожога облепихового масла".

"Шестнадцатого августа подозреваемая с ребенком были госпитализированы… однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь ребенок 22 августа скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть малолетней наступила от термического ожога 3 степени, обширных ожоговых ран, осложнившихся развитием ожоговой болезни, синдромом полиорганной недостаточности, двусторонней полисегментарной пневмонии, являющихся тяжким вредом здоровью", — говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки в отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).