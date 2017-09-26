В Хабаровске арестовали сына экс-полпреда президента за избиение тестя

ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Суд в Хабаровске отправил под домашний арест сына бывшего полпреда президента РФ в ДФО Виктора Ишаева Дмитрия, который подозревается в избиении тестя, сообщил РИА Новости во вторник представитель УМВД по Хабаровскому краю.

"Дмитрий Ишаев подозревается в избиении своего 63-летнего тестя. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". Накануне суд принял решение о помещении подозреваемого под домашний арест", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что конфликт между Ишаевым и тестем произошел из-за разных взглядов на воспитание детей. У Дмитрия Ишаева шестеро детей от разных браков, все они, включая тестя, проживают в одном коттедже. Тесть заступился за 15-летнюю дочь Ишаева, которую воспитывал зять, и которая ему кровной внучкой не приходится. После выяснения отношений тесть был госпитализирован с серьезными травмами.

"Во время проверки в коттедже Дмитрия Ишаева обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, на все оружие есть разрешительные документы", — отметил собеседник агентства.

Виктор Ишаев был главой Хабаровского края с 1991 года. В апреле 2009 года он был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже — министром по развитию Дальнего Востока. Эти посты он занимал до 2013 года.