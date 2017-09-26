В Иркутске задержали сторонника ИГ*, находившегося в розыске

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Иркутске задержан сторонник террористической группировки ИГ*, находившийся в розыске по линии Интерпола, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий в Иркутске задержан сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, находившийся в международном розыске по линии Интерпола", — сказала она.

По ее словам, 30-летний мужчина из ближнего зарубежья, находившийся в международном розыске по факту его участия в деятельности запрещенной международной террористической организации ИГ*, задержан в Октябрьском районе Иркутска. Мужчина успел устроиться рабочим в одну из строительных организаций областного центра, где и был обнаружен правоохранителями.

Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавила Волк. Сотрудниками отделения национального центрального бюро Интерпола России ГУМВД России по Иркутской области уведомлен инициатор розыска. Сейчас проводится экстрадиционная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

*Запрещенная в России террористическая организация