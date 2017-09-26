"Коммерсант" сообщил о крупнейшей в истории Минобороны взятке

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следственный комитет расследует уголовное дело о рекордной в истории министерства обороны взятке – 368 миллионов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 16.9% Большими реальными сроками

32.9% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.9% Запретом занимать руководящие должности

20.6% Разве что высшая мера поможет

25.7% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

По делу проходит глава отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин. По данным следствия, он способствовал заключению контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники для Минобороны. Во время исполнения этих договоров были совершены крупные хищения. Также, по версии следствия, Вакулин обещал покровительство участвовавшим в сделках предпринимателям.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество"и "Получение взятки". Полковника отправили в следственный изолятор до 29 октября.

Газета отмечает, что 46-летнего Вакулина перевели в Москву относительно недавно. Ранее он служил в Калининградской области и считался перспективным офицером, делающим успешную карьеру.

Подробнее о коррупционных скандалах с участием чиновников в России в 2013-2016 годах читайте в справке РИА Новости>>