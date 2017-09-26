МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следственный комитет расследует уголовное дело о рекордной в истории министерства обороны взятке – 368 миллионов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
16.9%Большими реальными сроками
32.9%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.9%Запретом занимать руководящие должности
20.6%Разве что высшая мера поможет
25.7%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество"и "Получение взятки". Полковника отправили в следственный изолятор до 29 октября.
Газета отмечает, что 46-летнего Вакулина перевели в Москву относительно недавно. Ранее он служил в Калининградской области и считался перспективным офицером, делающим успешную карьеру.
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