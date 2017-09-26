На Кубани завели уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани, где погибли шесть человек, еще 18 пострадали, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли, 18 госпитализированы в больницы Краснодара и Горячего Ключа. Несовершеннолетних детей среди пассажиров автобуса не было.

"Следователями следственного отделения ОМВД России по городу Горячий Ключ по факту ДТП, в котором погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении. Максимальная санкция — лишение свободы на семь лет.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса King Long — 39-летний житель Нижнего Новгорода — допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего тот врезался в машину Toyota. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулём. По данным МВД, он погиб на месте.