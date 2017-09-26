На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,3

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен — РИА Новости. Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Южно-Курильском районе, пострадавших и разрушений нет, сообщает во вторник пресс-служба МЧС по Сахалинской области.

"Сегодня в 13.58 (05.58 мск) зарегистрировано землетрясение… в акватории Тихого океана севернее села Малокурильское на глубине 130 километров, магнитудой 4,3", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, землетрясение могли ощутить жители сел Малокурильское и Крабозаводское.

"По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативными группами администраций муниципальных образований и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", — сообщила пресс-служба.