Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Кубани, мог уснуть за рулем

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Причиной ДТП на Кубани с автобусом, перевозившим паломников, по предварительной версии, могло стать то, что водитель уснул за рулем, сообщает ГУМВД по региону.

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Кубани. Погибли шесть человек, еще 24 доставлены в больницы. По уточненным данным полиции, водитель автобуса King Long — 39-летний житель Нижнего Новгорода — допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего тот врезался в машину Toyota.

"По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем", — информирует полиция. Отмечается, что правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточняют в МВД, водитель автобуса и двое пассажиров погибли на месте, при доставке в больницу скончались еще двое пассажиров. В краевую клиническую больницу Краснодара были доставлены 10 пассажиров автобуса, один из них скончался.

Кроме того, в больницу скорой помощи Краснодара госпитализирован один пассажир автобуса, в районную больницу города Горячий Ключ доставлены восемь человек. Несовершеннолетних детей среди пассажиров автобуса не было, уточнили в полиции.