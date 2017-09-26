Тренера Приморского океанариума уволят за избиение общительного моржа Миши

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Тренер Приморского океанариума во Владивостоке будет уволен за то, что применил физическую силу к моржу, который хотел пообщаться с морскими котиками, сообщила РИА Новости представитель океанариума Елена Молчанова.

"В субботу после утреннего представления морж Миша, проходя мимо бассейна с морскими котиками, попытался пообщаться с ними. Миша очень доброжелателен и любопытен, но 800-килограммовое животное могло нечаянно придавить или притопить котов. Ситуация была внештатной. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику", — сказала Молчанова.

По ее словам, сотрудник будет уволен. Никаких травм моржу не нанесено, животное участвует в представлениях.

Ранее в интернете появилась информация о том, что тренер был пьян. Представитель океанариума ее опровергла.

"Информация о том, что тренер был нетрезв, не соответствует действительности. В дельфинарии строгая пропускная система и повышенные меры безопасности. В таком состоянии тренер просто не смог бы попасть на работу", — добавила Молчанова.

Это уже не первый инцидент с животными в океанариуме. На выходных стало известно, что там погибла белуха. Она запуталась в снастях, которуе занесло в вольер на открытой воде. Ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха. В связи с этим СК РФ по региону уже передал в суд дело о халатности бывшего временно исполняющего обязанности директора-организатора Приморского океанариума.