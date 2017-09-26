Глава Кубани поручил взять под контроль ситуацию с ДТП с автобусом

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил региональному министерству здравоохранения держать на особом контроле ситуацию в связи с аварией экскурсионного автобуса на трассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе края.

Ранее ГУМВД по региону сообщило, что ночью экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком на трассе М-4 "Дон". В результате аварии погибли шесть человек, 20 были доставлены в больницу. Как уточняет ГУМЧС по Краснодарскому краю, авария произошла в районе поселка Молькино. По данным спасателей, в автобусе находилось 26 человек, из них два водителя.

"В связи с аварией экскурсионного автобуса на трассе М4 "Дон" поручил краевому министерству здравоохранения держать ситуацию на особом контроле. При необходимости использовать санавиацию, чтобы доставить раненых в краевые медицинские учреждения", — сказал Кондратьев.

Как отметил глава региона, пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, включая высокотехнологичную.

"Медучреждения готовы к приему раненых. Кроме того, будут подготовлены места для временного размещения остальных пассажиров автобуса", — добавил политик.