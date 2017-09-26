Аэропорт в Анадыре продлил время работы из-за задержки рейсов "ВИМ-Авиа"

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Аэропорт Анадыря во вторник продлит время работы из-за задержки рейсов "ВИМ-Авиа", сообщил РИА Новости представитель аэроузла.

В понедельник "ВИМ-Авиа", пассажиры которой столкнулись с длительными задержками рейсов, констатировала, что у нее сложилась тяжелая экономическая ситуация, закончились оборотные средства, финансирование заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах. Росавиация сообщила, что "ВИМ-Авиа" прекратит осуществлять чартерные рейсы — у перевозчика нет средств для продолжения деятельности.

Во вторник рейс "ВИМ-Авиа" из Домодедово должен был прибыть на Чукотку в 12.30 местного времени, но он еще не вылетел.

"Время работы сегодня будет продлено до 02.00 местного времени среды. Примерно в 22.00 вторника самолет "ВИМ-Авиа" прилетает, а обратный рейс на Москву вылетит около 02.00", — сказал собеседник.

Также он отметил, что авиакомпания не дает пока информации относительно рейсов на ближайшее время в регионе.

"Они сообщают о рейсе по факту, в день вылета", — добавил собеседник.