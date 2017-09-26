На Кубани в ДТП с автобусом погибли шесть человек

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. При столкновении экскурсионного автобуса с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае погибли шесть человек, 20 госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД по краю.

Отмечается, что сообщение об аварии в Горячеключевском районе Кубани поступило около 01.00 (мск.). По предварительным данным ведомства, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком на трассе М-4 "Дон".

"В результате ДТП шесть человек погибли, 20 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции.

Как ранее сообщил Южный региональный центр МЧС, автобус King Long следовал из Адлера в Нижний Новгород.