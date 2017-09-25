Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие установило, что не позднее 22 сентября 2017 года у должностных лиц "ВИМ-Авиа" возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере.

"Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту "Домодедово", не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы", — отметила представитель СК. В результате путем обмана было получено более миллиона рублей, добавила она

Следствие проводит сбор доказательств, для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, уже опрошен генеральный директор авиакомпании, направлены запросы в адрес поставщиков топлива, истребована документация.