В Грозном эвакуировали мэрию и бизнес-центр после звонков о "минировании"

ГРОЗНЫЙ, 25 сен – РИА Новости. В центре Грозного эвакуировали людей из нескольких зданий из-за анонимных звонков о "минировании", проводится проверка, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.
"Людей эвакуировали из здания мэрии, торгово-развлекательного центра "Гранд-парк", бизнес-центра, входящего в комплекс "Грозный-Сити", и ряда других учреждений", — сообщил собеседник.
Правоохранительные органы республики пока ситуацию не комментируют.
Как сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах, практически полмиллиона человек уже эвакуировали за прошедшие две недели в более чем 100 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий.