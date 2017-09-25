В Грозном эвакуировали мэрию и бизнес-центр после звонков о "минировании"

ГРОЗНЫЙ, 25 сен – РИА Новости. В центре Грозного эвакуировали людей из нескольких зданий из-за анонимных звонков о "минировании", проводится проверка, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.

"Людей эвакуировали из здания мэрии, торгово-развлекательного центра "Гранд-парк", бизнес-центра, входящего в комплекс "Грозный-Сити", и ряда других учреждений", — сообщил собеседник.

"Нас всех вывели, сказали покинуть здание из-за того, что поступил анонимный звонок о минировании, здание осматривают сотрудники правоохранительных органов и специалисты", — рассказал сотрудник одного из офисов, расположенных в бизнес-центре. По его словам, обстановка на территории комплекса спокойная, сотрудники ждут, пока закончится проверка здания, некоторые уже разошлись.

Правоохранительные органы республики пока ситуацию не комментируют.

Как сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах, практически полмиллиона человек уже эвакуировали за прошедшие две недели в более чем 100 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий.