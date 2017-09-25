Число жертв ДТП под Курском выросло до шести человек

ВОРОНЕЖ, 25 сен — РИА Новости. Количество погибших в результате аварии двух иномарок из Белгородской области, столкнувшихся под Курском, выросло до шести человек, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД региона Лилия Каменева.

Ранее сообщалось, что авария Mitsubishi Carisma и Peugeot 308 произошла 24 сентября около 23.05 мск на 148-м километре автодороги Курск — Борисоглебск в Горшеченском районе. В результате ДТП погибли пять человек, двое были госпитализированы.

"Водитель Mitsubishi скончался в больнице", — сказала Каменева. По ее словам, состоянию второй пассажирки Mitsubishi ничто не угрожает. Как сообщили РИА Новости в Горшеченской центральной районной больнице, мужчина скончался около 16.00 мск.

По данным полиции, в Mitsubishi ехал тренер и две спортсменки. Они возвращались в Белгородскую область с соревнований в Липецке. Спортсменка 1994 года рождения погибла, вторая пассажирка, 1985 года рождения, и водитель и госпитализированы.

Водитель Peugeot 1994 года рождения, две женщины-пассажира 1963 года рождения и женщина-пассажир 1966 года рождения погибли на месте. По словам Каменевой, они ехали для отдыха в Чехию из Белгородской области. По предварительной информации, водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Полиция устанавливает родственников погибших и пострадавших.