Число жертв ДТП под Курском выросло до шести человек

ВОРОНЕЖ, 25 сен — РИА Новости. Количество погибших в результате аварии двух иномарок из Белгородской области, столкнувшихся под Курском, выросло до шести человек, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД региона Лилия Каменева.
"Водитель Mitsubishi скончался в больнице", — сказала Каменева. По ее словам, состоянию второй пассажирки Mitsubishi ничто не угрожает. Как сообщили РИА Новости в Горшеченской центральной районной больнице, мужчина скончался около 16.00 мск.
По данным полиции, в Mitsubishi ехал тренер и две спортсменки. Они возвращались в Белгородскую область с соревнований в Липецке. Спортсменка 1994 года рождения погибла, вторая пассажирка, 1985 года рождения, и водитель и госпитализированы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Полиция устанавливает родственников погибших и пострадавших.